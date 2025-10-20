Who’s Up For A Whole Album Of Jeremy Allen White Singing Springsteen Songs?

As you are surely well aware, Jeremy Allen White of The Bear stars as Bruce Springsteen in the new Nebraska-era biopic Springsteen: Deliver Me From Nowhere. The movie is finally out later this week, so now comes the inevitable soundtrack album.
Like Timothée Chalamet in last year's Bob Dylan movie A Complete Unknown, White did a lot of singing in character as the Boss for this film. The soundtrack album comprises 12 tracks, most of which have White impersonating Springsteen. Five of those tracks will be available this Friday, when the movie comes out: "Nebraska," "Atlantic City," "Mansion On The Hill," "I'm On Fire," and "Born In The U.S.A. (Power Station)." The rest will see release in December, and I wouldn't be surprised if over the winter they have him on SNL performing Springsteen songs in character like Chalamet did last awards season.
Check out the tracklist below.
TRACKLIST:
01 "Born In The U.S.A. (Power Station)" – Jeremy Allen White
02 "Nebraska" – Jeremy Allen White
03 "Atlantic City" – Jeremy Allen White
04 "Mansion On The Hill" – Jeremy Allen White
05 "Highway Patrolman" – Jeremy Allen White
06 "State Trooper" – Jeremy Allen White
07 "My Father's House" – Jeremy Allen White
08 "Reason To Believe" – Jeremy Allen White
09 "I’m On Fire" – Jeremy Allen White
10 "Lucille" – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett & Jeremy Allen White
11 "Boom Boom" – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett & Jeremy Allen White
12 "I Put A Spell On You" – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe & Bobby Emmett
The Springsteen: Deliver Me From Nowhere soundtrack is out 12/5 via 20th Century Studios/Columbia Records. Pre-order it here.